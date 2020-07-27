Неизвестный стрелял в мужчину в Южном Бутове

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Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который открыл стрельбу в столичном районе Южное Бутово и ранил мужчину. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по городу.

Как уточняется, инцидент произошел на Типографской улице.

"Неизвестный причинил мужчине ранение и скрылся... Предположительно, речь идет о травматическом пистолете", – сообщили в пресс-службе.

Мужчине оказали помощь сотрудники скорой медицинской помощи. Злоумышленника разыскивают.

21 июля полицейские задержали курьера службы доставки по подозрению в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Было установлено, что между потерпевшими и курьером произошел конфликт.

