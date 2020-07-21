Курьера службы доставки задержали за обстрел двух человек в Строгине

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Полицейские задержали курьера службы доставки по подозрению в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам в столичном районе Строгино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Исаковского, доме 33. Сотрудники полиции прибыли по вызову и обнаружили безработного мужчину с огнестрельными ранениями руки и ноги, а также учащегося колледжа с огнестрельным ранением бедра.

Было установлено, что между потерпевшими и курьером службы доставки произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

"В ходе потасовки курьер из неустановленного оружия несколько раз выстрелил в сторону оппонентов и скрылся", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет.

