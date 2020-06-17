Семилетний мальчик в Подмосковье ударил ножом пьяного отца

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Следователи в Подмосковье начали доследственную проверку после того, как семилетний ребенок нанес ножевое ранение своему отцу, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в одной из квартир в Дмитрове. По предварительным данным, 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать и душить 37-летнюю жену. На крики женщины о помощи прибежал их сын. Чтобы защитить мать, он ранил отца ножом в спину.

Мужчину госпитализировали. Женщина рассказала прибывшим полицейским, что у нее с мужем на протяжении 10 лет возникают конфликты из-за его злоупотребления алкоголем.

В связи с этим следователи организовали доследственную проверку по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами органов, осуществляющих профилактические мероприятия.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Будет дана правовая оценка действию и бездействию должностных лиц соответствующих ведомств.

Ранее сообщалось, что экстренные службы в Европе фиксируют значительный рост числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге, показатель поднялся на 60% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт организации Изабель Йорди добавила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса продлят еще на полгода.