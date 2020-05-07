ВОЗ сообщила о росте жалоб на домашнее насилие во время самоизоляции в Европе

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Экстренные службы в Европе фиксируют значительный рост числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге, показатель поднялся на 60% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт организации Изабель Йорди добавила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента. По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 миллиона случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса продлят еще на полгода.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал документ касательно профилактики домашнего насилия в регионах. Главы субъектов РФ должны будут решить вопрос о создании кризисных центров, где могли бы жить жертвы до момента улаживания конфликта.

Региональным властям отдано распоряжение по информационной работе. Главам регионов рекомендовано поддержать некоммерческие организации, работающие в сфере профилактики подобных проявлений.

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала поручение пяти министерствам и Роспечати совместно рассмотреть депутатское обращение по данной проблеме. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что в условиях самоизоляции следует заимствовать зарубежный опыт. Она рассказала, в частности, что для информирования полицейских о домашнем насилии можно применять кодовое слово.