Россиянки обратились в суд за компенсацией из-за домашнего насилия

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Четверо россиянок подали иск в суд по правам человека. Ответчиком по делу выступает РФ. Женщины хотят получить компенсацию за домашнее насилие – среди них, в частности, Маргарита Грачева, которая лишилась рук из-за ревнивого мужа. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Истории женщин разнятся. Руководитель благотворительного фонда Наталья Радиевская основала приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия, после того как сама попала под удар.

"Конкретно я прошла через очень тяжелый брак с человеком, который меня избивал, душил. Я до такой степени приняла эти побои, что просила: "Если ты будешь поднимать на меня руку, давай выйдем в коридор, чтобы дети этого не видели. Я буду молчать", – заявила женщина.

Другая пострадавшая – Наталья Туникова. Супруг пытался сбросить ее с 16 этажа, и ей пришлось обороняться. Женщина ударила мужа ножом.

"Переквалификация в рамках моего дела произошла на "Превышение пределов необходимой обороны". До этого мне вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он остался совершенно безнаказанным", – рассказала Туникова.

Именно она подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Ее запрос объединили в одно дело с жалобами еще трех россиянок. Как рассказала старший юрист проекта "Правовая инициатива" Татьяна Саввина, первое решение по подобному делу в отношении России вынесли в июле 2019 года.

Пострадавшей была признана Валерия Волозина. При этом в Минюсте РФ в выплате компенсации отказали, указав на то, что государство не несет ответственности за действия частных лиц.

По делу Туниковой решения пока нет. Адвокаты рассчитывают, что оно появится в 2020 году.

Ранее адвокат Александр Ермоленко заявил, что необходимо определиться с трактовкой термина "семейно-бытовой дебош". Комментируя возможную поправку в КоАП, он заявил, что действовать надо на другом уровне ответственности.

