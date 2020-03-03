СК возбудил дело об убийстве женщины мужем в Москве

На юго-западе Москвы мужчина убил собственную супругу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичного управления СК России.

"Следователи работают на месте происшествия, выясняются мотивы, побудившие мужчину совершить указанное преступление. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент случился во вторник в квартире на улице Перекопской. Мужчина убил свою жену, а после попытался покончить с собой. В настоящий момент подозреваемый находится в больнице.

Ранее в столице задержали подозреваемых в избиении мужчины и сексуальном насилии над ним. Известно, что от полученных травм пострадавший скончался.