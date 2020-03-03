Двое в Москве подозреваются в изнасиловании и избиении до смерти мужчины

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В столице задержаны подозреваемые в сексуальном насилии над мужчиной и причинении ему смертельных травм, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, 2 марта в ходе распития спиртных напитков в квартире на Нижегородской улице в компании произошел конфликт. В результате одного из мужчин избили и изнасиловали. От полученных травм потерпевший скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее судимых мужчин.

Против них возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В ближайшее время следователи ходатайствуют об аресте фигурантов.

Ранее слесаря задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в изнасиловании и убийстве. В ночь на 27 января в полицию поступила информация, что женщина на улице Архитектора Власова залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп.