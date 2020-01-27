Жителя Астрахани подозревают в насилии над дочерью на протяжении 14 лет

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Жителя Астрахани подозревают в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью. Об этом сообщает сайт регионального следственного управления СК России.

Следователи считают, что с 2005 по 2019 год мужчина регулярно "совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера".

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СКР по Астраханской области Ибрагим Могушков взял ход расследования под особый контроль.

Ранее в Башкирии мужчина покончил с собой после того, как изнасиловал собственную 4-летнюю дочь. В полицию обратилась 29-летняя супруга подозреваемого. Она рассказала, что застала собственного мужа в момент сексуального насилия над малолетней дочерью. После этого мужчина ушел в сарай, где покончил с собой.

В январе жительницу Ленобласти заподозрили в убийстве экс-супруга за попытку изнасиловать дочь. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 января.

