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Москва 24

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Общество

19:55

В Санкт-Петербурге расследуют дело по факту избиения детей отцом и его сожительницей

происшествия общество

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Санкт-Петербурге инициировали проверку в отношении сожительницы мужчины, которого подозревают в систематическом избиении собственных детей. Об этом сообщает RT.

О побоях рассказала одна из дочерей мужчины, которая попала в больницу в декабре 2019 года. На теле девочки врачи обнаружили многочисленные травмы и ушибы. После недели в реанимации пострадавшая пожаловалась на родителей.

"По данному факту была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что к ребенку систематически применяют силу отец девочки, а также его сожительница", – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"С правовой точки зрения, это лично мое мнение, квалифицировать действия родителей нужно не только по статье 156 УК РФ, но и по соответствующей статье о причинении вреда здоровью", – прокомментировал ситуацию адвокат Роберт Ахметзянов.

Кроме того, следственные органы СК по Санкт-Петербургу намерены дать оценку действиям сотрудников органов опеки.

Ранее Гатчинский городской суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании дочери Андрея Бовта. Многодетный отец был задержан по подозрению в сексуальном насилии и незаконном хранении оружия. В его доме нашли автоматы, пистолеты и боеприпасы. Сообщается, что мужчина эмоционально подавлял домочадцев.

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