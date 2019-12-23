Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:38

Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что восьмилетий мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, сейчас находится в интернате. Следователи проверяют законность возврата ребенка в семью после трехмесячного пребывания в социально-реабилитационном центре, сообщает РИА Новости.

"На мой взгляд, были некорректные действия изначально. Ребенок воспринимается как мебель, которую можно взять и переставить... Знаете, если мальчик хотел остаться с мамой, то это означает, что для ребенка насилие уже является нормой", – рассказала Кузнецова.

Она отметила, что сейчас важно подключить всех специалистов. "Мы с вами знаем, что есть уголовные статьи, в том числе истязание, подразумевают от трех до семи лет лишения свободы", – добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что, если будут вынесены решения суда и вопрос будет о лишении свободы, ребенок пойдет в сиротское учреждение.

Ранее женщина, которая позволяла сожителю ставить на гречку своего сына, заявила, что хочет заботиться о мальчике и содержать его.

По данным следователей, с апреля по май за малейшие провинности 35-летний отчим ставил пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу. В отношении родителей ребенка следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика