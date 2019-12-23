Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что восьмилетий мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, сейчас находится в интернате. Следователи проверяют законность возврата ребенка в семью после трехмесячного пребывания в социально-реабилитационном центре, сообщает РИА Новости.

"На мой взгляд, были некорректные действия изначально. Ребенок воспринимается как мебель, которую можно взять и переставить... Знаете, если мальчик хотел остаться с мамой, то это означает, что для ребенка насилие уже является нормой", – рассказала Кузнецова.

Она отметила, что сейчас важно подключить всех специалистов. "Мы с вами знаем, что есть уголовные статьи, в том числе истязание, подразумевают от трех до семи лет лишения свободы", – добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что, если будут вынесены решения суда и вопрос будет о лишении свободы, ребенок пойдет в сиротское учреждение.

Ранее женщина, которая позволяла сожителю ставить на гречку своего сына, заявила, что хочет заботиться о мальчике и содержать его.

По данным следователей, с апреля по май за малейшие провинности 35-летний отчим ставил пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу. В отношении родителей ребенка следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.