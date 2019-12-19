Мать стоявшего на гречке ребенка хочет сама его воспитывать

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Женщина, которая позволяла сожителю ставить на гречку своего сына, хочет заботиться о мальчике и содержать его. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина, сообщает РИА Новости.
"В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка. Ребенок посещает по рекомендации педагогов логопедические занятия", – отметила омбудсмен.
Мальчика забрали из семьи после возбуждения уголовного дела в отношении его матери и ее сожителя. Ребенка на три месяца поместили в социально-реабилитационный центр. К началу учебного года органы опеки и попечительства вернули женщине ребенка. В настоящее время следователи проверяют законность такого решения.
Как отметила Степкина, в школе мальчик чувствует себя комфортно, отвечает на вопросы учителей и не боится выходить к доске. Ребенок выглядит ухоженным, активным и подвижным.
"Полагаю, что необходимо продолжить психолого-педагогические занятия с семьей для дальнейшего совместного проживания матери и ребенка", – заключила она.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик будет жить в школе-интернате, пока будет решаться вопрос о возможном лишении его матери родительских прав. Женщина пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.
По данным следователей, сожитель женщины якобы в воспитательных целях не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов. Это происходило за малейшие провинности, например позднее возвращение домой.
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