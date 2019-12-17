Стоявшего на гречке мальчика из Омска временно отправят в интернат

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Восьмилетний мальчик, которого отчим ставил коленями на гречку, будет жить в школе-интернате, пока будет решаться вопрос о возможном лишении его матери родительских прав, сообщили РИА Новости в областном Минобразования.

Женщина пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.

На женщину и ее сожителя было возбуждено уголовное дело. Ребенок три месяца находился в социально-реабилитационном центре, однако к началу учебного года его вернули матери. Сейчас следователи проверяют законность решения.

В органах опеки объяснили это тем, что женщина вела себя положительно, а ребенку нужно было ходить в школу. Кроме того, он сам заявлял, что хочет жить с мамой. Мать ребенка – сирота, выросшая в детском доме, и кроме нее у мальчика нет родственников.

На первом судебном заседании по уголовному делу 27-летняя женщина и ее 35-летний сожитель частично признали вину, не согласившись, что намеренно истязали ребенка и делали это по предварительному сговору.

По версии следствия, мужчина якобы в воспитательных целях не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов. Это происходило за малейшие провинности, например позднее возвращение домой.

11 мая мальчик прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. Отчима арестовали, а мать мальчика находится под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.