Можно ли было предотвратить жестокое "воспитание гречкой" 8-летнего ребенка в Омске

Родную мать и отчима, которые ставили своего 8-летнего сына в качестве наказания коленями на гречку, начали судить за истязание ребенка. Родители признали свою вину, но только частично. Между тем мальчик все еще находится под опекой матери. Рассказываем, как мальчик оказался "в заложниках" у родителей-истязателей и возможно ли предотвратить подобные случаи.

Гречка вросла в колени

Изощренно наказывать 8-летнего сына родители начали еще весной этого года. По данным регионального управления Следственного комитета, с апреля по май за малейшие провинности (опоздание домой после школы или после прогулки) 35-летний отчим Сергей Казаков ставил пасынка на длительное время (от получаса до девяти часов) коленями на гречневую крупу. Наказанный мальчик испытывал сильную боль и "нравственные страдания". По данным следствия, родная мать мальчика знала о жестоких наказаниях Казакова, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия мужчины и не заботилась о сыне.



Лариса Болдинова старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Например, если не вернулся вовремя с улицы или задержался после школы, его могли так оставить на ночь – до четырех-пяти часов утра. А чтобы проконтролировать, что наказание исполняется, отчим записывал все на видеокамеру.

Возможно, о таком жестоком воспитании никто бы не узнал, но 11 мая мальчику удалось убежать и сообщить обо всем соседям. Они увидели, что гречка, на которую его ставили родители, буквально вросла в кожу ребенка. Медикам пришлось срезать поврежденную кожу под общим наркозом. Кроме того, у маленького пациента диагностировали сильное истощение.



Людмила Шарапова медсестра За все годы работы я с таким сталкиваюсь впервые. Никогда не видела ничего подобного. У ребенка уже были нагноения. А это значит, что крупа въелась несколько суток назад. Мать должна до конца жизни вымаливать у сына прощение, если хочет, чтобы он остался с ней.

В школе такая ситуация с учеником оказалась полной неожиданностью для педагогов. Учительница пострадавшего ребенка Ольга Пиджакова рассказала, что мальчик "учится прилежно и уроки никогда не пропускает".

"Мальчик ходит на кружки, олимпиады, участвует в школьных мероприятиях. Хороший, положительный ребенок. Его мама постоянно посещает родительские собрания, приходит, если вызываю. Он всегда чисто, опрятно одет", – пояснила она.



Ольга Пиджакова учительница мальчика О том, что дома над ним издеваются, ни я, ни другие учителя или дети даже не догадывались. Это уже сейчас я выяснила, что он просто боялся нам жаловаться.

По данным СМИ, мать мальчика работает оператором на автозаправке, а 35-летний отчим Сергей Казаков – успешный программист, в Омске у него своя IT-компания, которая занимается установкой программного обеспечения для предприятий. По словам Юмашевой, именно ее сожитель стал инициатором такого вида наказания, а она была не против и даже частично попробовала наказание на себе.

"Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет, наказанный становится на него коленями. Я проверила на себе, поставила эксперимент, постояла – мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание", – пояснила мать пострадавшего ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: отчима обвиняют в "истязании", "умышленном причинении вреда здоровью", а мать – в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Обвиняемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Кроме того, в СМИ появилось видео издевательства отчима над ребенком. На кадрах мужчина держит пасынка за волосы, а также бьет его ногами, а мальчик кричит и плачет от боли.

Сейчас отчим задержан и находится на скамье подсудимых, а мать ребенка – под подпиской о невыезде. Родители мальчика в суде уже признали вину, но только частично. В прокуратуре пояснили, что они "не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки", а также "что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору".

Сейчас, по информации органов опеки Омской области, ребенок находится с матерью, "решение об изъятии его из семьи пока не принималось".

Как помочь детям

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала Москве 24, что школьные преподаватели должны разъяснять детям, что ученики могут к ним обратиться в случае применения жестокости со стороны родителей.

"Дети должны быть знакомы с таким понятием, как жестокое отношение, что оно из себя представляет. Дети должны знать: если это происходит с ними, они всегда могут обратиться к классному руководителю. Можно также рассказать все школьному психологу, но далеко не все знают его в лицо. Также психолог не может следить за психологическим состоянием каждого ученика. Для этого нужно большее количество специалистов", – пояснила она.



Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Нужно понимать, что дети часто воспринимают жестокое отношение как норму, если они с детства привыкли, что с ними так обращаются. Даже если ребенок понимает, что происходит что-то неладное, то его останавливает не только страх перед родителями, но и чувство стыда – признаться в таком.

По ее словам, необходимо иметь в школе специалиста, который должен пройти соответствующую подготовку и знать, как вести себя, когда "дети обращаются со своими бедами и проблемами".

"Нужна также и работа с родителями. Конечно, мы не говорим о том, чтобы каждый родитель прошел проверку у психологов, но у нас так много психически нездоровых людей, что пора поднимать вопрос об их принудительном лечении, а также от алкоголизма и наркомании. Если будет принудительное лечение, то удастся сократить количество случаев, когда страдают самые беззащитные существа – дети. Ведь они не могут дать отпор, не всегда могут пожаловаться", – подчеркнула Волынец.



Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Мамы и папы должны осознать: дети, которых родители били и с которыми жестоко обращались, впоследствии не общаются с такими родственниками или делают это формально. Ничто не заставит ребенка любить родителя, который издевался над ним в детстве.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович пояснил Москве 24, что у отчима, истязавшего ребенка, могут быть психологические проблемы.

"Подобного рода жестокое отношение с детьми – это отыгрывание своей собственной большой проблемы. Также стоит отметить попустительство матери, которая должна быть признана соучастником преступления, так как ее задача как родителя – обеспечить ребенку безопасность независимо ни от чего", – пояснил специалист.

Кроме того, по словам Федоровича, сам мальчик из-за подобной ситуации мог получить серьезную психологическую травму.



Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Скорее всего, ребенку потребуется реабилитация. Есть основания полагать, что это станет триггером, определяющим поведение человека в будущем.

Федорович добавил, что сотрудники образовательной организации могли попытаться повлиять на поведение родителей ребенка.

"Такие дети обычно немного замкнуты, погружены в себя или, наоборот, ведут себя агрессивно. Преподаватель мог обратить внимание на это, чтобы задать вопрос родителю, который его воспитывает. Уже этого вполне было бы достаточно, чтобы люди как-то встрепенулись, и уже из этого могла "вырасти" защита для малыша", – заключил собеседник Москвы 24.