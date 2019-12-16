В Омске отчим и мать частично признали вину в пытках ребенка гречкой

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В Омске мать и отчим восьмилетнего мальчика, которых обвинили в истязании ребенка, частично признали свою вину. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, 27-летняя женщина и ее 35-летний сожитель истязали ребенка и в недостаточной мере исполняли обязанности по его воспитанию.

Так, родители неоднократно ставили мальчика коленями на гречневую кашу за то, что он позднее намеченного срока возвращался из школы или после прогулки. В какой-то момент ребенок не выдержал и сбежал из дома к соседям, после чего и стало известно о произошедшем.

"Они не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", – пояснили в ведомстве.

В понедельник, 16 декабря, был начат допрос свидетелей в рамках уголовного дела. Мужчина в настоящее время находится под арестом, а мать мальчика, которая не вмешивалась в методы воспитания отчима, под подпиской о невыезде. Обоим грозит до 7 лет колонии.

По данным СМИ, мать мальчика – 27-летняя Алина Юмашева – работает оператором на автозаправке, а отчим – 35-летний Сергей Казаков – успешный программист, в Омске у него своя IT-компания, которая занимается установкой бухгалтерских программ для предприятий.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", Казаков посчитал, что мальчик отбился от рук и нашел в Сети несколько "подходящих", на его взгляд, методов воспитания.

"Нам показался эффективным такой способ: гречку насыпают в пакет и наказанный становится на него коленями, – заявил Юмашева. – Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла – мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание".

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