В Красноярске возбудили дело против покалечившей ребенка массажистки

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Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту причинения повреждений грудничку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, массажистка во время оздоровительного сеанса сломала младенцу ноги. Грудной девочке оперативно наложили гипс, после чего осуществлялось длительное лечение.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, устанавливается местонахождение врача. Расследование уголовного дела продолжают.

Ранее врачи пришили мужчине указательный палец ноги вместо большого пальца руки. Операцию провели американские медики.