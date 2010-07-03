Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:26

Следователи возбудили дело из-за смерти ребенка после укола

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Приозерске после укола, который ему сделал сотрудник скорой помощи. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Романов, сообщает "Интерфакс".

Следователи проверят правильность лечения мальчика и проведут судебно-медицинскую экспертизу. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Трагический инцидент произошел 11 октября. 14-летний мальчик вернулся домой из школы, после чего ему резко стало плохо. У подростка началась обильная рвота. Прибывшие по вызову медики сделали школьнику укол, после чего тот скончался.

Как отметил депутат, необходимо установить, стала ли смерть ребенка результатом ошибки или халатности врачей. Он также добавил, что вопросы вызывают квалификация прибывших по вызову медиков и срок годности медицинских препаратов.

В ноябре Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в медицинском кабинете школы. Ученик еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая скорая помощь спасти ребенка не смогла, и мальчик скончался.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика