Следователи возбудили дело из-за смерти ребенка после укола

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Приозерске после укола, который ему сделал сотрудник скорой помощи. Об этом рассказал депутат Госдумы Михаил Романов, сообщает "Интерфакс".

Следователи проверят правильность лечения мальчика и проведут судебно-медицинскую экспертизу. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Трагический инцидент произошел 11 октября. 14-летний мальчик вернулся домой из школы, после чего ему резко стало плохо. У подростка началась обильная рвота. Прибывшие по вызову медики сделали школьнику укол, после чего тот скончался.

Как отметил депутат, необходимо установить, стала ли смерть ребенка результатом ошибки или халатности врачей. Он также добавил, что вопросы вызывают квалификация прибывших по вызову медиков и срок годности медицинских препаратов.

В ноябре Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в медицинском кабинете школы. Ученик еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая скорая помощь спасти ребенка не смогла, и мальчик скончался.

