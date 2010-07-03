В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

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Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в медицинском кабинете школы, сообщает пресс-служба СК.

Инцидент произошел утром 14 ноября. 11-летний ученик пришел в школу № 58 Хабаровска, еще до начала занятий он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая скорая помощь спасти ребенка не смогла, и мальчик скончался.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Сейчас допрашивают свидетелей и педагогов.

Ранее сообщалось, что ученица 11-го класса скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти. В коридоре ей стало плохо. Врачи попытались оказать девочке помощь, провели реанимацию, однако вернуть ее к жизни не удалось.