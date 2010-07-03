Стоматолога в Подмосковье обвинили в гибели ребенка из-за инфекции

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Следствие предъявило обвинение в смерти ребенка стоматологу из подмосковного Наро-Фоминска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

О некачественном выполнении работы, повлекшим смерть пациента, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, зубному врачу детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники Лидии Поповой инкриминировали причинение смерти по неосторожности. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы из-за ненадлежащего лечения зуба.

Отмечается, что в 2016 году Попова произвела вскрытие полости зуба подростка без ведома хирурга-стоматолога, в результате чего была допущена халатность, а в организм ребенка попала инфекция. Контролировать состояние здоровья пациента после лечебной процедуры стоматолог не стала.

Спустя неделю после приема ребенок скончался. В настоящее время расследование по данному делу завершилось, уголовное дело передали в Генпрокуратуру, после чего оно отправится в суд.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в реанимации в Подмосковье. В клинику мальчика доставили после того, как его обнаружили в бессознательном состоянии в подъезде дома.