Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:35

Стоматолога в Подмосковье обвинили в гибели ребенка из-за инфекции

происшествия медицина дети

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Следствие предъявило обвинение в смерти ребенка стоматологу из подмосковного Наро-Фоминска. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

О некачественном выполнении работы, повлекшим смерть пациента, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, зубному врачу детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники Лидии Поповой инкриминировали причинение смерти по неосторожности. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы из-за ненадлежащего лечения зуба.

Отмечается, что в 2016 году Попова произвела вскрытие полости зуба подростка без ведома хирурга-стоматолога, в результате чего была допущена халатность, а в организм ребенка попала инфекция. Контролировать состояние здоровья пациента после лечебной процедуры стоматолог не стала.

Спустя неделю после приема ребенок скончался. В настоящее время расследование по данному делу завершилось, уголовное дело передали в Генпрокуратуру, после чего оно отправится в суд.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в реанимации в Подмосковье. В клинику мальчика доставили после того, как его обнаружили в бессознательном состоянии в подъезде дома.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика