СК инициировал проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в реанимации в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку после смерти 11-летнего мальчика в отделении реанимации городской больницы в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на старшего помощника главы ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

"В правоохранительные органы городского округа Дубна поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении городской больницы при оказании медицинской помощи скончался 11-летний мальчик", – сообщила она.

По предварительным данным, родители обнаружили сына без сознания в подъезде дома. Согласно заключению медэкспертов, смерть наступила в результате токсичного отравления. С места происшествия правоохранители изъяли дезодорант и пакет, которые направили на экспертизу.

По факту смерти подростка проводится доследственная проверка, устанавливается точная причина смерти мальчика.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка после укола, сделанного сотрудником скорой помощи в Приозерске. После проведенной процедуры 14-летний подросток скончался.