Соцзащита проверит родителей девочки, которая живет в медцентре

Лишить родительских прав могут семейную пару, которая уже несколько лет держит свою дочь в медицинском центре. В ближайшее время органы опеки намерены идти в суд. Пятилетняя девочка с рождения живет в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте.

Девочка родилась недоношенной, однако сейчас держать малышку в изоляции, говорят врачи центра, нет никакой необходимости. Но родители не думают ее забирать и не позволяют этого сделать другим родственникам.

Все пять лет родители платили ежемесячно за пребывание дочери в клинике примерно миллион рублей, а также покрывали расходы на няню. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.