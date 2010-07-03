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Происшествия

18:01

Суд вынес приговор издевавшимся над ребенком родителям под Воронежем

происшествия криминал

Фото: соцсети

В Воронежской области суд вынес приговор семейной паре, которая избивала и сажала на цепь своего семилетнего ребенка, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

29-летний мужчина и его 24-летняя супруга издевались над сыном женщины на протяжении двух лет. В результате ребенок не выдержал издевательств и сбежал к знакомым матери.

В отношении жителя города Лиски возбудили дело об истязании и незаконном лишении свободы, в отношении его супруги – дело по тем же статьям, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, женщина осуждена к полутора годам лишения свободы в аналогичном исправительном учреждении.

Ранее жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней дочери своей подруги. 38-летний мужчина "в воспитательных целях" нанес девочке множественные телесные повреждения, в результате чего она умерла.

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