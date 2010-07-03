Суд арестовал фигурантку дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге

Фото: СК РФ

Земфиру Гайнуллину арестовали на два месяца по делу об убийстве девятилетнего ребенка в Екатеринбурге. Решение принял Ленинский районный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Гайнуллина арестована до 26 января 2020 года", – сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, женщина является главой секты "Ученики Христа", в которую входил отец убитого ребенка.

Информация о том, что в лесопарке Юго-Западном в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, поступила вечером 27 ноября. Следователи обнаружили тело ребенка, завернутое в простыню и закопанное в землю. Причиной его смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

Подозреваемым оказался мужчина 1979 года рождения – отец мальчика. Фигуранта задержали в Уфе. Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, на котором обвиняемого задерживают и допрашивают.

Видео: СК РФ

Специалисты изучат материалы в отношении семьи, в которой жил мальчик. Проверка коснется и органов системы профилактики по выяснению условий жизни семьи.

28 ноября сообщалось, что пропажу мальчика заметила его тетя. В квартире матери ребенка прошли обыски. СМИ утверждали, что женщина является душевнобольной и уже проходила принудительное лечение в Белоруссии.