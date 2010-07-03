СК опроверг данные об убийстве ребенка отцом в ходе ритуала в Екатеринбурге

Фото: СК РФ

Следствие опровергло информацию СМИ об убийстве сына отцом в ходе ритуала по изгнанию бесов в Екатеринбурге. В СК заявили, что он совершил преступление из личной неприязни.

Как передает РИА Новости со ссылкой на комитет, сведения о том, что в лесопарке Юго-Западный в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, поступило вечером 27 ноября. Следователи обнаружили тело ребенка, завернутое в простыню и закопанное в землю. Причиной его смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

Подозреваемым оказался мужчина 1979 года рождения – отец мальчика. Фигуранта задержали в Уфе. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего". Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, на котором обвиняемого задерживают и допрашивают.

Видео: СК РФ

Задержана также уроженка Башкирии 1971 года рождения, ее обвиняют в пособничестве убийству малолетнего. Мать мальчика сама пришла к следователю, ее допросили в качестве свидетеля.

Специалисты изучат материалы в отношении семьи, в которой жил мальчик. Проверка коснется и органов системы профилактики по выяснению условий жизни семьи.

28 ноября сообщалось, что пропажу мальчика заметила его тетя. В квартире матери ребенка прошли обыски. СМИ утверждали, что женщина является душевнобольной и уже проходила принудительное лечение в Белоруссии.