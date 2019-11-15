Подробности жизни обвиняемого в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму

В Крыму обнаружили мертвой пятилетнюю девочку, которую несколько суток разыскивали правоохранители, волонтеры и неравнодушные жители полуострова. В причастности к смерти ребенка заподозрили ее отчима, который сам же и обратился в полицию с заявлением о пропаже падчерицы. Мужчину задержали, и на допросе он дал признательные показания. Рассказываем, что известно о трагедии.

Фото: телеграм-канал Readovka

"Никаких предпосылок не было"

13 ноября в полицию с заявлением о пропаже пятилетней падчерицы обратился житель крымского села Кропоткино Александр. Мужчина рассказал, что днем ранее отлучался по делам с родным двухлетним сыном, закрыв девочку одну дома. По возвращении он якобы обнаружил, что дверь была открыта, но не взломана. При этом ребенка на месте не оказалось.

Полиция, следователи, волонтеры и добровольцы из разных уголков Крыма и соседних регионов несколько суток искали пропавшую девочку. Прочесывали местность не только на земле с помощью тепловизоров, но и с воздуха – с применением квадрокоптеров.

Сам Александр вел себя достаточно убедительно, поэтому его заподозрили не сразу. Однако в конце концов мужчину задержали, и в ходе допроса он признался, что убил свою падчерицу. Александр показал, где спрятал тело ребенка, и рассказал подробно о событиях того дня. По его словам, он вывез из дома убитую девочку, усадив ее на заднее сидение автомобиля. Родной сын мужчины в это время тоже находился в машине: сидел спереди. Тело падчерицы Александр прикопал землей недалеко от места их проживания.

Мужчина попытался создать себе алиби и забрал документы детей из детского сада. В дошкольном учреждении журналистам рассказали, что Александр воспитывал сына и падчерицу в одиночку. По данным СМИ, родная мама девочки в это время находилась на заработках в Китае. При этом мальчик перестал посещать детсад еще в конце октября из-за того, что якобы приболел. А девочка в последний раз приходила 8 ноября. Ее отчим появился в детсаду 4 дня спустя, чтобы уладить вопрос с отсутствием детей.

"Болеть начали, хочу оздоровить", – такое объяснение дал мужчина заведующей детского сада Людмиле Семенюковой. По ее словам, ничего подозрительного или противозаконного в действиях Александра не было. Женщина также пояснила, что дети всегда были "чистенькие, ухоженные, веселые и жизнерадостные".



Людмила Семенюкова заведующая детским садом в Крыму Мы не замечали ничего плохого. Привозил в детсад на хорошей, дорогой машине... Никаких предпосылок, предчувствий у нас и не было.

Вместе с сыном мужчина попытался покинуть страну, однако пересечь границу им не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы якобы о пропаже падчерицы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На допросе Александр заявил: "Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло". 15 ноября Раздольненский районный суд Крыма арестовал его на два месяца.

В районной администрации рассказали, что семья пятилетней девочки не состояла на учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Клюева также добавила, что работа социальных служб будет проверена в рамках расследования.





Ирина Клюева уполномоченный по правам ребенка в регионе Работают следственные органы, конечно, мы ждем от них выводов. Ряд вопросов у меня возник к муниципалитетам, социальным службам, представителям правоохранительных органов, которые на местах работают.

По ее словам, "следующая неделя даст нам ответы на многие вопросы".



Фото: телеграм-канал Readovka

"Крики, визги и детский плач"

По данным СМИ, Александр часто конфликтовал с маленькой падчерицей. Якобы он проявлял агрессию, когда девочка отказывалась его слушать, поскольку не признавала папой. Также, предположительно, на этой почве он регулярно устраивал скандалы родной матери ребенка.

Соседка Асие Саитманбетова рассказала о том, что якобы постоянно из дома семьи доносились "крики, визги и детский плач". "Папа у нее неадекватный. Какая мама оставила детей и уехала от такого папы? Моя дочка позвала эту девочку: "Пойдем, поиграем". Папа крикнул, не знаю, что, но не разрешил".

Другая местная жительница Светлана добавила, что Александр приехал в село лишь пару лет назад. "У них только один ребенок общий, а для девочки он отчим", – пояснила женщина.



"Зато в семье, а не в детском доме"?

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович пояснил Москве 24, что жестокость в семье может проявляться не только к неродным детям.

"Речь идет о могучем противостоянии родителей и детей не только с позиции родной – не родной. Там есть масса вариантов, так как даже к родным детям родители часто относятся довольно жестко", – отметил специалист.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Мужчины должны участвовать в воспитательном процессе, но они все время оглядываются на жену, которая часто говорит: "Была бы твоя, ты бы вел себя по-другому". Ситуация скорее из ряда вон выходящая, чем типичная.

Эксперт подчеркнул, что для мужчины в этой ситуации нет никаких оправданий и он должен понести ответственность за содеянное.



Фото: телеграм-канал Readovka

"Тут речь идет не о подростке, который может быть импульсивным, агрессивным и четко отстаивать свою позицию, а о пятилетнем ребенке", – добавил Федорович.





Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории Чисто с психологической позиции это никак не может быть объяснением и извинением для взрослого человека, который по отношению к пятилетнему ребенку ведет себя настолько агрессивно, что ситуация заканчивается трагически.

При этом, по его словам, исключение может быть, только если у мужчины была психическая болезнь.

В свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова подчеркнула, что соседи должны были помочь ребенку, если регулярно слышали детские крики.





Юлия Зимова зампред комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Соседи – это единственный, по сути, механизм сейчас, который позволяет так или иначе узнавать и выявлять на ранних этапах все, что касается какой-то беды с ребенком в семье. Также обычно о насилии над детьми узнают воспитатели в детских садах или медики при осмотре в поликлинике.

Однако, по ее словам, многие люди бояться вмешиваться, так как считают, что детей заберут органы опеки.

"Кто-то считает, что пусть ребенка иногда поколачивают, зато он в семье, а не в детском доме. Но у нас люди не знают, какие услуги органы соцзащиты реально могут оказать этой семье, и сами семьи не знают", – сказала зампред комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства.

Зимова пояснила, что есть семейные центры, в которых оказывают психологическую, юридическую помощь. "Не при каждом обращении опека отбирает детей", – заключила она.