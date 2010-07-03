Убийство ребенка в Нарьян-Маре помогут расследовать специалисты центрального аппарата СК

Фото: скриншот видео СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

Глава Следственного комитета потребовал принять весь комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

С находившимися в детском саду в момент преступления детьми и их родителями работают психологи. Организована круглосуточная работа специалистов.

31 октября стало известно, что 36-летний мужчина пробрался в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Злоумышленник был пьян и смертельно ранил шестилетнего мальчика. После этого мужчина был задержан.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье "Убийство малолетнего". Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

Следствие проверит частное охранное предприятие (ЧОП), которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре. После этого будет принято решение по лишении лицензии. По некоторым данным, мужчина смог пройти в детсад беспрепятственно, его никто не остановил.

СКР опубликовал видео допроса подозреваемого. Выяснилось, что он состоял на учете в местном наркодиспансере как хронический алкоголик. По месту жительства задержанного прошли обыски.

Уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева инициировала проверки всех образовательных учреждений округа с привлечением правоохранительных органов.