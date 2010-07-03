СК потребует арестовать липецкую школьницу, подговорившую бойфренда убить ее родителей

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Следователи попросят суд взять под стражу 15-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, подговорила своего молодого человека убить отца и мачеху. Об этом пишет РИА Новости.

"Девочке был продлен срок задержания, завтра следователь будет ходатайствовать перед судом о заключении ее под стражу на время предварительного следствия. Она проходит как подозреваемая в покушении на убийство", – сообщила официальный представитель СК РФ по Липецкой области.

Собеседница агентства добавила, что поступок девушки может быть переквалифицирован как пособничество в покушении на убийство.

Инцидент произошел 28 октября в поселке Солидарность Липецкой области. По данным следствия, 15-летняя девушка подговорила своего 22-летнего молодого человека убить ее отца и его сожительницу. Она впустила парня в дом через окно, он спрятался в доме.

Подозреваемый вышел из своего укрытия, когда услышал голос женщины в коридоре. Парень напал на нее и нанес несколько ударов ножом в грудь, после чего вместе с подругой выбежал на улицу. Девушка выманила своего отца на порог, где молодой человек ударил его в спину ножом, поранив при этом подругу.

После этого пара скрылась, по дороге они избавились от орудия убийства. Отец подозреваемой смог сам вызвать "скорую", его экстренно госпитализировали в больницу. Женщина до приезда медиков не дожила. Вскоре влюбленных задержали, возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух лиц

Как писали местные СМИ, молодые люди могли пойти на такое преступление, потому что отец девушки запрещал ей жить с парнем. Официальной версии по этому поводу пока нет. По словам источника РИА Новости, у отца с дочерью были конфликты, но мужчина все равно очень любил ее.

Ранее в Уфе пропал 37-летний мужчина с двумя сыновьями пяти и восьми лет. По одной из версий следствия, мужчина мог утопить обоих сыновей в реке Уфимка. На место происшествия были отправлены московские криминалисты.