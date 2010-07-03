В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тещи

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Житель Волгограда отрубил головы жене и теще, а затем попытался покончить с собой, сообщает РИА Новости.
Обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери обнаружили утром 31 октября в доме по улице Розы Люксембург. По подозрению в убийстве задержан муж первой, находившийся в квартире в нетрезвом состоянии.
По версии следствия, у мужчины ночью произошел конфликт с женой, в который позже вмешалась теща. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы. После этого подозреваемый позвонил своей знакомой и рассказал ей о содеянном.
Женщина тут же приехала на место и, убедившись, что он сказал правду, вызвала полицию. По информации СК, до приезда правоохранителей мужчина пытался покончить с собой, но вовремя прибывшие полицейские помешали ему.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц.
Ранее в подмосковном Воскресенске задержали мужчину, который признался в убийстве отца и матери.
Тела супругов с множеством колото-резаных ран обнаружили в квартире одного из домов. На допросе 25-летний мужчина дал признательные показания. Назначены экспертизы.