Семья найденной в Крыму девочки не состояла на учете в органах опеки

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Семья девочки, которую несколько дней искали в Крыму и обнаружили мертвой, не состояла на учете в органах опеки.

"На учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних семья не состояла", – рассказали ТАСС в районной администрации.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Клюева сообщила, что работу социальных служб проверят.

"Работают следственные органы, конечно, мы ждем от них выводов. Думаю, что следующая неделя даст нам ответы на многие вопросы", – цитирует "Интерфакс" омбудсмена.

Мать девочки находилась в Китае на заработках. Она прибудет в Крым в пятницу.

Ребенок пропал в селе Кропоткино Раздольненско района Крыма 12 ноября. Волонтеры и правоохранительные органы изначально располагали информацией, что девочка якобы ушла из дома и не вернулась. По словам отчима, он оставил ребенка дома, а когда вернулся, ее уже не было, а дверь была открыта.

В пятницу, 15 ноября, в Следственном комитете заявили, что тело ребенка найдено. На допросе отчим признался, что убил падчерицу и тело спрятал в земле. Чтобы создать себе алиби, он забрал документы детей из детсада и попытался выехать с младшим сыном за границу.

Двухлетний мальчик сейчас находится в районной больнице, у него диагностирован бронхит. Бабушка детей, приехавшая на полуостров, дала разрешение на его опеку в медучреждении.

