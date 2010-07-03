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Москва 24

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Происшествия

10:33

Мужчина задержан в Крыму по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Задержан отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки по подозрению в убийстве. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.

В ходе следствия сотрудники СК установили причастность отчима к убийству ребенка. На допросе мужчина дал признательные показания в совершении преступления.

"Далее с выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы и спрятал его около места их проживания.

Затем он попытался найти себе алиби, забрав документы детей из детского сада. Далее он хотел уехать вместе со своим младшим сыном за пределы государства, однако сделать это ему не удалось. После этого он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Кроме того, следовали намерены установить взаимодействие семьи с государственными службами. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка.

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