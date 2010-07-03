"Патовая ситуация". Пятилетняя девочка с рождения живет в частной клинике

Маленькая девочка с рождения не выходила за пределы территории больницы

В частной клинике на Севастопольском проспекте живет пятилетняя девочка, которая с самого рождения не выходила за пределы медучреждения.

Она родилась недоношенной, однако сейчас держать малышку в изоляции, говорят врачи центра, нет никакой необходимости. Но родители не думают ее забирать и не позволяют этого сделать другим родственникам, передает телеканал Москва 24.

По словам президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елены Альшанской, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен.

"Она не верит ничему, она не верит своим глазам, которыми она видит совершено обычную девочку. Она не верит документам, она действительно искренне убеждена, что ребенок у нее тяжело болен. Родители ее не забирают врачи не могут выкинуть ребенка на улицу", – рассказала Альшанская.

Все пять лет родители платили ежемесячно за пребывание дочери в клинике примерно миллион рублей, а также покрывали расходы на няню.

Акушер-гинеколог, профессор, академик РАН, основатель и руководитель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал телеканалу, что в марте этого года ребенка выписали из клиники и прекратили договор.

"Сейчас оплата за проживание и питание девочки вместе с нянями в центре не взимается, поскольку юридические отношения прекращены... Физически забрать ее могут только родители. А они этого не делают. Патовая ситуация", – отметил Курцер.

Как утверждают психологи, каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь.

Волонтеры рассчитывают на большой общественный резонанс, чтобы добиться проверки на адекватность родителей девочки.