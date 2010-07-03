Опека хочет ограничить в правах родителей, чья дочь всю жизнь провела в клинике

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Органы опеки и попечительства намерены через суд потребовать ограничения в правах родителей пятилетней девочки, которая всю свою жизнь провела в частной клинике в Москве. Об этом заявили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года. С марта медучреждение начало судиться с родителями ребенка, требуя, чтобы они забрали дочь из клиники. У опеки же основания забирать ребенка у мамы и папы не было, поскольку жизни и здоровью малышки ничего не грозило.
Известно, что девочка была размещена в отдельной палате, за которую платили ее родители. Помимо этого, они наняли двух нянь для круглосуточного контроля за ребенком и его обучения.
"В рамках иска мы готовим ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы обеспокоен судьбой девочки. В центр направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком каждый день", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, в случае если будут выявлены дополнительные обстоятельства дела, семью могут лишить родительских прав.
Ранее стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Ребенок родился недоношенным, однако в настоящее время держать девочку в изоляции необходимости нет, но родители не намерены ее забирать.
Маленькая девочка с рождения не выходила за пределы территории больницы
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