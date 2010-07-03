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Москва 24

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Происшествия

16:11

СК проверит информацию о семейной паре, прятавшей младенца от врачей

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Столичные следователи проверят информацию о новорожденном ребенке, которого родители более месяца прятали в квартире от врачей и работников социальных служб. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что семейная пара переехала в Москву из Мордовии. В конце октября у них родился ребенок. Роды принимал отец. У его супруги началось сильное кровотечение, поэтому мать женщины решила вызвать скорую помощь. Пускать медиков в квартиру мужчина отказался.

Позднее сотрудники службы опеки попытались проверить состояние матери и новорожденного, однако дверь им не открывали. Во второй раз они пришли за ребенком с полицейскими. Родители открыли дверь, но оказали сопротивление.

Сейчас супруги и их ребенок проходят обследование у врачей. Следователи проверят опубликованные в прессе факты, затем будет принято процессуальное решение.

Накануне в Воронежской области суд вынес приговор семейной паре, которая избивала и сажала на цепь своего семилетнего ребенка. Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима, женщина осуждена на полтора года лишения свободы в аналогичном исправительном учреждении.

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