Дело об убийстве мальчика в приемной семье направили в суд

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Супружеская пара опекунов из Вологодской области предстанет перед судом по делу об убийстве приемного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Шестилетний мальчик был передан под опеку в 2017 году. Как считают следователи, в приемной семье он систематически подвергался насилию. В августе минувшего года женщина несколько раз ударила ребенка по голове черенком от швабры из-за того, что он попытался взять еду из холодильника. Мальчик упал, однако обвиняемая продолжала наносить удары. Она нанесла ребенку не менее 135 ударов. В результате он впал в кому.

Женщина не обратилась за помощью, а решила скрыть следы преступления. Только спустя полтора часа ребенка госпитализировали. В апреле 2019 года он умер в больнице.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что за время нахождения в приемной семье ребенок получил 15 переломов ребер, переломы ключицы, костей таза и позвоночника, а также множественные ушибы и ссадины", – отмечают в СК.

При этом женщина убедила свою несовершеннолетнюю дочь взять на себя вину в избиении мальчика, поскольку в силу возраста она не подлежала привлечению к уголовной ответственности.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Крыму. Он сообщил, что вывозил тело падчерицы, уложив ее на заднее сиденье автомобиля. О мотивах преступления не сообщается.

