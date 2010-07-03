Новый законопроект защитит права ребенка после развода родителей

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Родители понесут административную ответственность, если будут запрещать детям видеться с близкими родственниками или в случае отказа в передаче ребенка после развода. С подобной инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, передает "Парламентская газета".

Документ предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до пяти суток. Применить санкции могут и к отцу, и к матери, и к любому другому законному представителю.

Поправки планируют внести в статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

По словам Андрея Кутепова, предложенные нормы уже прописаны в КоАП, но ответственность за обозначенное правонарушение наступает только при повторном случае.

Ранее в Общественной палате России прокомментировали принятие нового закона о домашнем насилии. По мнению члена организации Павла Пожигайло, утвердить документ – "фактически разрушить и без того немногочисленные семьи, убить демографию и деторождение".