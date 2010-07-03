В Госдуме предложили разработать методичку для жертв рукоприкладства

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме предложили разработать методическое пособие с номерами телефонов, куда смогут обратиться пострадавшие от семейного насилия. В будущем может появиться и закон о профилактике домашнего насилия.
Маргарита Грачева признается, что обращалась в полицию перед тем, как муж из ревности отрубил ей кисти рук, однако помощи она так и не получила. Ее мужа посадили, однако спокойствие лишь временное. "Я боюсь за свое будущее, когда выйдет мой бывший муж, и нет никакой защиты со стороны правоохранительных органов", – рассказала женщина.
Согласно законопроекту о профилактике домашнего насилия, мужу Маргариты запретили бы к ней приближаться. Противники такой меры говорят о нарушении права частной собственности.
"Судебное предписание никого права собственности не лишает, просто нельзя приближаться к жертве. Да, ему нельзя находиться в этом доме, но вместо этого он работает над собой на психологических курсах", – объясняет правозащитник Алена Попова.
При этом некоторые считают, что в ситуации с домашним насилием виновата жертва. "Женщина должна, если она нормальная женщина – не злить мужчину, – не доводить до агрессии. Чем больше придумывается вмешательство государства в семью – тем больше страдает семья, тем больше страдают дети", – считает жена Германа Стерлигова Алена.
По официальной статистике МВД России, только с начала 2019 года в стране было зафиксировано более 200 тысяч преступлений против личности. Речь идет об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, изнасилованиях. Точно подсчитать, сколько людей страдает от домашнего насилия – очень сложно, поскольку 80 процентов жертв не обращаются в полицию.
Ранее специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выяснили, что конфликты между супругами составляют две трети случаев домашнего насилия в России.
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