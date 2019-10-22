Форма поиска по сайту

22 октября 2019, 07:15

Политика

Жириновский назвал причину домашнего насилия

Владимир Жириновский назвал причину домашнего насилия. Он подчеркнул, что во всем виновата "заниженная" роль мужчин в обществе. Такое заявление он сделал во время слушаний по вопросам предупреждения домашнего насилия. Политик призвал обсуждать не статистику тирании, а корень проблемы.

"Давление на работе, дома, пониженное состояние мужчины – он никто. Развод. Судья оставляет детей с женой. Раздел имущества, больше – в пользу жены. Естественно, это вот все – фильмы, где жена бьет мужа, и везде он какой-то размазня, тряпка. Это все привело к тому что мужчины болеют чаще, умирают раньше", – рассудил глава ЛДПР.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

видео Иван Лозовой Евгения Мирошкина общество политика власть

