Владимир Жириновский назвал причину домашнего насилия. Он подчеркнул, что во всем виновата "заниженная" роль мужчин в обществе. Такое заявление он сделал во время слушаний по вопросам предупреждения домашнего насилия. Политик призвал обсуждать не статистику тирании, а корень проблемы.

"Давление на работе, дома, пониженное состояние мужчины – он никто. Развод. Судья оставляет детей с женой. Раздел имущества, больше – в пользу жены. Естественно, это вот все – фильмы, где жена бьет мужа, и везде он какой-то размазня, тряпка. Это все привело к тому что мужчины болеют чаще, умирают раньше", – рассудил глава ЛДПР.

