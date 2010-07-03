Эксперт рассказал о страхе россиянок при отказе от натурального меха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянки не смогут отказаться от одежды и обуви из натурального меха из-за своего страха выглядеть бедно. Такое мнение высказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

По его словам, для россиянок мех является показателем достатка. Отказ от натурального меха не приживется в России даже через 20-30 лет, уверен эксперт.

"Российская женщина всегда знает, что ей больше идет, она не нуждается в советах других. С натуральным мехом именно такая история. И хотя женщина в натуральной меховой шубе всегда выглядит как мещанка, царица-императрица, большинство наших женщин, к сожалению, к этому стремятся. Страх выглядеть бедно в одежде из искусственного меха не дает двигаться в сторону цивилизации, культуры", – сказал Лисовец в интервью ИА "НСН".

Стилист подчеркнул, что современная одежда из искусственного меха позволяет выглядеть более модно, чем из натурального, а также не мерзнуть даже в самую холодную погоду. При этом изделия из искусственного меха говорят о том, что человек уважает природу и любит животных, заключил эксперт.

Ранее итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Мех выйдет из обихода, начиная с женской коллекции весна/лето-2020.

