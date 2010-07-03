Prada откажется от использования меха

Фото: depositphotos/bedobedo

Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщило агентство ANSA.

Мех выйдет из обихода Prada, начиная с женской коллекции весна/лето 2020.

"Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности", – сказала наследница и бессменный глава дома Миучча Прада.

Она отметила, что это решение важно для ее группы, которая опирается на "ценности социальной ответственности".

Ранее от использования меха отказались другие представители мира моды, в том числе Giorgio Armani и Versace. В декабре прошлого года дом моды Chanel заявил, что перестанет использовать в своих изделиях натуральный мех и кожу экзотических животных.