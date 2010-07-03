Prada откажется от использования меха

Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров. Об этом сообщило агентство ANSA.
Мех выйдет из обихода Prada, начиная с женской коллекции весна/лето 2020.
"Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности", – сказала наследница и бессменный глава дома Миучча Прада.
Она отметила, что это решение важно для ее группы, которая опирается на "ценности социальной ответственности".
Ранее от использования меха отказались другие представители мира моды, в том числе Giorgio Armani и Versace. В декабре прошлого года дом моды Chanel заявил, что перестанет использовать в своих изделиях натуральный мех и кожу экзотических животных.
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