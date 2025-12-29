Форма поиска по сайту

29 декабря, 09:24

Транспорт

В России выросли штрафы за нарушение требований к перевозке детей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За неправильную перевозку детей теперь грозит штраф в размере 5 тысяч рублей вместо 3 тысяч рублей. Аналогичная санкция для должностных лиц увеличена с 25 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц штраф составит уже 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей.

Нарушители, которые осуществляют перевозки без статуса юрлица, все равно будут нести ответственность как юридические лица. При этом самозанятые таксисты будут получать штрафы как должностные лица.

В это же время депутат ГД Никита Чаплин в беседе с РИА Новости объяснил, что законопроект нужен для того, чтобы сделать правила перевозки детей максимально строгими и не допускать халатности.

Ранее в ГД предложили ввести в РФ ежегодный зимний сертификат на 5 тысяч рублей на такси для семей с детьми до 7 лет. По задумке депутатов, средства сертификата можно будет тратить только для частичной или полной оплаты такси в период с 1 декабря по 31 марта. Эта мера позволит повысить уровень безопасности и комфорта семей с маленькими детьми в условиях неблагоприятных зимних факторов.

властьтранспортавто

