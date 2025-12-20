Вице-спикер Чернышов предложил создать зимний сертификат на такси для семей с детьми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России ежегодный зимний сертификат на 5 тысяч рублей на такси для семей с детьми до семи лет. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову и министру транспорта Андрею Никитину.

По задумке депутата, средства сертификата можно будет тратить только для частичной или полной оплаты такси в период с 1 декабря по 31 марта. Такая мера позволит повысить уровень безопасности и комфорта семей с маленькими детьми в условиях неблагоприятных зимних факторов, а также окажет положительное влияние на экономику, поддерживая легальный рынок такси и способствуя потенциальному снижению нагрузки на систему здравоохранения, уверен Чернышок.

"Таким образом удастся в том числе повысить безопасность за счет снижения рисков травм и переохлаждения в гололед и морозы; минимизировать контакты в общественном транспорте в эпидемиологический сезон; а также оказать адресную социальную поддержку, облегчающую повседневную жизнь родителей", – приводит РИА Новости слова парламентария.

Депутат отметил, что реализация инициативы возможна через отработанные механизмы соцвыплат с интеграцией сертификата для оплаты поездок у легальных перевозчиков и агрегаторов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми, которым не хватило места в муниципальном детском саду. Закон обяжет органы власти всех субъектов РФ каждый месяц выплачивать семьям компенсацию до тех пор, пока ребенку не предоставят место в детском саду.

Депутаты также приняли поправку ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, согласно которой самозанятые таксисты будут нести ответственность за это как должностные лица, а штраф составит 50 тысяч рублей.