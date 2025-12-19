Форма поиска по сайту

19 декабря, 13:47

Политика

Семьи с детьми смогут получать налоговый вычет с 1 января

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Семьи с детьми с 1 января 2026 года смогут получать налоговый вычет, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше 1,5 прожиточного минимума на человека, из 13% уплаченных 7% будет возвращаться обратно в семью", – пояснил президент России.

Он выразил надежду, что новая выплата станет реальным способом поддержки семей с детьми. Все должно выстраиваться вокруг семьи, и власти стараются делать именно так, подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер указывал, что семейная налоговая выплата будет введена в дополнение к уже действующим в стране льготам. Вместе с тем президент подчеркивал, что система социальной поддержки в стране должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми. Для этого необходимо постоянно анализировать эффективность всех мер, принимаемых в сфере семейной политики.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году от россиян поступило почти 3 миллиона обращений.

Вопросы будут приниматься от граждан до окончания мероприятия. Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

В Госдуме предложили освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

