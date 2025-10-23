Путин: семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Семейная налоговая выплата в России начнет действовать с 2026 года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог по факту снизится до 6%", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, система социальной поддержки в стране должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми, чтобы действовать в проактивном режиме и помогать людям осуществить "их мечты о большой, дружной, многодетной семье". Для этого необходимо постоянно анализировать эффективность всех мер, принимаемых в сфере семейной политики, указал российский лидер.

Как ранее подчеркнул глава государства, поддержка семей является важнейшим направлением всех национальных проектов и стратегических планов развития РФ. В этом деле необходима консолидация государства, бизнеса, служителей религий и общества, а также поддержка со стороны СМИ.

Кроме того, Путин указал, что люди должны сами стремиться стать родителями и хотеть реализоваться в воспитании детей. По его словам, россиянам необходима уверенность в том, что государство окажет в нужный момент поддержку и "подставит плечо". Однако в этом вопросе "не может и не должно быть" никакого давления.