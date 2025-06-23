Глава ВЦИОМ Федоров: решить демографический кризис можно тремя способами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Преодолеть демографический кризис в РФ можно тремя способами. Помочь в этом может увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и снятие табу с иммиграции, заявил гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Демография имеет два ключевых понятия: первое – это продолжительность жизни, второе – это число рождений", – цитирует его РИА Новости.

Третий параметр тоже имеет значение, но он находится под "общественным запретом". Федоров считает, что российское общество не хочет, чтобы приток иммигрантов увеличивался.

По его словам, в настоящий период страна переживает демографическую "осень", которая может смениться "зимой", то есть дальнейшим ухудшением демографической ситуации.

Согласно прогнозу ВЦИОМ до 2036 года, на демографию в стране повлияют увеличение численности женщин детородного возраста, развитие репродуктивных технологий, вклад миграции в рождаемость и усиление интеллектуальной и образовательной миграции.

При этом вырастет численность населения старше 65 лет за счет многочисленного поколения 1970–1980 годов рождения. Число новорожденных может увеличиться на 15% к 2036 году, если государство будет направлять 0,7–1% бюджета на демографию.

