Глава фонда ВЦИОМ объяснил отказ россиян от рождения детей желанием жить в удовольствие

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Глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов предположил, что россияне не хотят рожать детей из-за желания "пожить для себя". Такое мнение он высказал на ПМЭФ-2025, передает РБК.

Абрамов также отметил, что единственной причиной, по которой россияне создают семью, является любовь. Однако, по его словам, в нынешнее время существуют барьеры, мешающие людям заводить троих и более детей. В частности, помехой стала дороговизна воспитания ребенка.

Другой проблемой для создания многодетных семей Абрамов назвал эгоизм людей, отметив, что новорожденные становятся помехой для личной свободы. Глава фонда ВЦИОМ указал, что тенденция "жить для себя" фиксируется в России уже на протяжении 30 лет.

"Главное – это человек, главное – его успех, главное – его счастье, главное – удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить", – указал Абрамов, добавив, что именно поэтому не удается повысить рождаемость в стране.

Гендиректор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко, который был модератором данной беседы, добавил, что в России суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения показатель должен превысить 2,1, уточнил он.

Однако Рыбальченко обратил внимание на то, что есть страны, где показатель рождаемости ниже одного ребенка на женщину. В связи с этим он назвал "достаточно высоким" суммарный коэффициент рождаемости в России. Тем не менее он подчеркнул, что к повышению данного значения необходимо стремиться.

Ранее ВЦИОМ спрогнозировал развитие демографической ситуации в РФ до 2036 года. Среди ключевых факторов, которые повлияют на демографию, были названы увеличение численности женщин детородного возраста к этому году, развитие репродуктивных технологий, вклад миграции в рождаемость.

По данным социологов, численность населения старше 65 лет увеличится благодаря многочисленному поколению 1970–1980 годов рождения. Эксперты прогнозируют, что число новорожденных к 2036-му может увеличиться на 15%, если государство будет направлять 0,7–1% бюджета на демографию.