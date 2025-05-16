16 мая, 12:03Общество
ВЦИОМ спрогнозировал развитие демографической ситуации в России до 2036 года
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы
ВЦИОМ спрогнозировал развитие демографической ситуации в России до 2036 года. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект организации "Футурологический конгресс – 2036. Демография".
Среди ключевых факторов, которые повлияют на демографию, – увеличение численности женщин детородного возраста к 2036 году, развитие репродуктивных технологий, вклад миграции в рождаемость и усиление ценностно-ориентированной, интеллектуальной и образовательной миграции, говорится в сообщении.
По данным социологов, численность населения старше 65 лет увеличится благодаря многочисленному поколению 1970–1980 годов рождения.
Эксперты прогнозируют, что число новорожденных может увеличиться на 15% к 2036 году, если государство будет направлять 0,7–1% бюджета на демографию. Еще одно условие – разделение демографической политики от социальной.
Идеальный демографический сценарий аналитиков ВЦИОМ предполагает рождаемость 250–280 детей на 100 женщин, материнство с 20 лет, массовую многодетность и увеличение продолжительности жизни. Эти показатели должны сохраняться десятилетиями, передает издание.
Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.
Основные приоритеты направлены на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создания условий для развития детей. В основу ляжет нацпроект "Семья".
Кроме того, запланировано развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков.
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