Депутат Арапов предложил ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

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Депутат Госдумы Георгий Арапов выступил с предложением ввести для россиян "демографическую неделю", то есть дополнительный оплачиваемый отпуск для повышения рождаемости. С инициативой парламентарий обратился к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В своем обращении депутат предложил рассмотреть целесообразность внедрения такого отпуска. В случае одобрения инициативы парламентарий призвал подготовить изменения в российское законодательство.

По словам Арапова, прошлогодний показатель рождаемости составил 1,41 ребенка на одну женщину. Кроме того, в России, особенно в крупных городах, растет количество одиноких людей, указал он.

По мнению специалистов в области репродуктивной медицины и психологии, многие пары не исключают возможность рождения детей, но откладывают ее из-за постоянного стресса, переутомления и недостатка эмоциональной энергии, подчеркнул депутат. Чтобы решиться на рождение ребенка, россиянам нужно не только материальное благополучие, но и психологическая стабильность.

Парламентарий считает, что "демографическая неделя" станет для многих шансом отдохнуть, прийти в себя после стресса и достичь состояния, в котором они могут принять взвешенное решение о рождении ребенка.

"А для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьезных отношений", – уточнил Арапов.

Он добавил, что подобный отпуск может также включать в себя компенсацию расходов работодателя через налоговый вычет. Организация оплачивает отпуск, после чего получает вычет из налога на прибыль в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных приказом и заявлением сотрудника. Такая мера сможет простимулировать бизнес к участию в демографических программах без увеличения налоговой или финансовой нагрузки, указал депутат.

Между тем правительство РФ утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Данная стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создания условий для развития детей. Ключевым механизмом реализации станет нацпроект "Семья".