Минтруд изучит инициативу о непрерывных выходных с 1 по 9 мая

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков пообещал изучить инициативу, согласно которой в период с 1 по 9 мая 2026 года могут быть объявлены непрерывные выходные. Его слова передает ТАСС.

Министр рассказал, что изучил информацию по этой инициативе в СМИ лишь утром 16 мая.

С соответствующим предложением выступил ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко, который попросил Котякова при создании производственного календаря на следующий год учесть возможность введения непрерывных выходных в период с 1 по 9 мая.

По словам Антропенко, граждане смогут за это время спокойно подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках. Он также отметил, что перемещения между праздниками не позволяют россиянам полноценно отдохнуть, поскольку они вынуждены тратить много времени на дорогу. Также депутат указал на пользу дополнительных выходных для школьников и студентов, в особенности для тех, кто готовится к экзаменам.