Депутат ГД Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

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Дни с 1 по 9 мая следует объявить выходными, исключив перерыв на несколько рабочих дней. Соответствующим мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы Игорь Антропенко.

"Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними. Граждане спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках", – аргументировал свою позицию парламентарий.

Он также отметил, что перемещения между праздниками не позволяют гражданам полноценно отдохнуть, поскольку они вынуждены тратить много времени на дорогу. В связи с этим россияне зачастую берут отгулы на дни "между майскими", обратил внимание депутат.

Он также подчеркнул, что речь в данном случае не идет о посменной работе. При этом, по мнению Антропенко, введение дополнительных выходных будет полезно и для школьников и студентов, в особенности тех, которые готовятся к предстоящим экзаменам.

Ранее юрист Ольга Чирикова напомнила, что работа в праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере. Она пояснила, что это касается оклада. При этом в случаях, когда по графику смена выпадает на праздничный день, повышенная оплата начисляется за часы.

