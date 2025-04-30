Агроном Воробьев: в майские праздники лучше высадить саженцы без листьев

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В майские праздники лучше высадить саженцы без листьев, выкопанные в питомнике или у соседей. Такую рекомендацию дал агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с RT.

По его словам, деревья, которые продаются в теплых помещениях садовых центров, активно растут. Из-за прохладной погоды листья могут повредиться, поэтому их высаживать лучше "чуть позже".

Также Воробьев добавил, что там, где в майские выходные обещают заморозки, лучше высадить в грунт саженцы без листьев, выкопанные из земли. Агроном имеет в виду плодовые деревья и декоративные кустарники.

"Главное, чтобы они из земли были выкопаны и уже находились на улице", – отметил биолог.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что при выборе саженцев необходимо проверять корневую систему и почки. По ее словам, удобнее всего покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть в горшке. Их можно спокойно хранить в ожидании удобного случая для посадки.

