Биолог Воробьев: богемской рейнутрии нельзя расти ближе пяти метров от дома

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Богемская рейнутрия неопасна для человека, однако способна разрушить фундамент здания, рассказал Москве 24 биолог и агроном Михаил Воробьев.

Ранее главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлия Виноградова предупредила об опасности распространения в России европейского гибридного растения богемская рейнутрия. По ее словам, с этим сорняком бороться даже тяжелее, чем с борщевиком.

Воробьев тоже назвал растение "не очень приятным".





Михаил Воробьев биолог, агроном Оно быстро разрастается, а его корневища очень ползучие. Если у них на пути попадется фундамент дома, они будут проникать в трещинки и раздвигать их. Конечно, здание не разрушится, но фундамент пострадает.

По этой причине рейнутрия, как и другие растения, не должна расти ближе пяти метров от дома. При этом человеку сорняк никакого вреда не наносит, потому что не содержит вредных веществ.

"Некоторые дачники даже считают, что заросли этого растения очень живописны. У них высокие сочные стебли и крупные сердцевидные листья, а во время цветения они выбрасывают пушистые метелочки. Поэтому оно вполне может быть декоративным", – подчеркнул эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном Но из-за того, что стебли очень плотно растут, а листья широкие, рейнутрия образует сплошную тень и вытесняет все растения на своем пути.

Убрать ее с участка можно, просто постоянно скашивая. Либо стоит попробовать обработать рейнутрию гербицидами – ядохимикатами, убивающими растения, заключил Воробьев.

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